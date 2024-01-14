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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 247.03 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق أمس السبت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 247.03 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 226.44 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 144.10 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 123.51 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 247.03 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 226.44 ريال.
سعر جرام الذهب في السعوديةبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، في السعودية اليوم، 216.15 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 185.27 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 144.10 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 123.51 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الأحد، 7683 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1729 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 247.027 ألف ريال.
أسعار#الذهب في #السعودية اليوم#اقتصاد_اليوم
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أسعار #الذهب في #السعودية اليوم#اقتصاد_اليوم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 14, 2024
للمزيد: https://t.co/as0eJdWtm0 pic.twitter.com/w6hzIEXrRm