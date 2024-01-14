“مهرجان العلا للحمضيات” يسهم في دعم وتسويق محاصيل المزارعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسهم مهرجان العلا للحمضيات، الذي يقام في واحة العلا الثقافية بمحافظة العلا، بدعم مزارعي المحافظة من خلال تسويق محاصيلهم المتنوعة، من خلال منصّات العرض الذي خصصها لهم طيلة أيام المهرجان، إضافة إلى تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لاقت هذه المحاصيل إقبالاً شرائياً من مرتاديها من المهرجان من مختلف دول العالم.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إقامة المهرجان، إلى دفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية، حيث تحوي مزارع المحافظة والبالغ عددها 4700 مزرعة، على أكثر من 200 ألف شجرة من مختلف الحمضيات، والتي من الممكن أن تنتج آلاف الأطنان من الفواكه في الموسم الواحد.

وتولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا، القطاع الزراعي في العلا أهمية كبرى لدعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية بين المنتجين، وتعزيز دور التنمية الزراعية، وإيجاد المزيد من الفرص لأهالي المحافظة، وذلك وفق رؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة 2030.