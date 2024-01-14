شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 14-1-2024.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ودايس للملابس الجاهزة، وجنوب الوادي للأسمنت، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وتعليم لخدمات الإدارة، وأسمنت سيناء، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وتنمية للاستثمار العقاري.

إيقاف تداول 15 سهمًا

البورصة تربح 37 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.817 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.44%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 14.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 213.1 مليون جنيه، 927.2 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 122.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 60 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 25974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31600 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 11058 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 6140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8714 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 6674 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة.

وصعدت أسهم 137 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.70%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.609 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.45%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.31%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 22.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 78.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 18.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.