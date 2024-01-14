نائب أمير نجران يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي.

واطّلع سموه على ترتيبات ومستجدات منتدى الاستثمار بالمنطقة، كما تمت مناقشة جملة من الإستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرفة التجارية بالمنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال، والأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع أداء الغرفة التجارية بالمنطقة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وطموحات رؤية المملكة 2030.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة نجران بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.