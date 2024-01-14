المؤسسة الدولية تتصدر قائمة بلومبيرج للتمويل الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - قائمة بلومبيرج العالمية للتمويل الإسلامي المشترك لعام 2023 بصفتها مدير الاكتتاب الرئيس والمرتب الرئيس المفوض وأفضل مدير دفاتر الاكتتاب على أساس أدائها في القروض المشتركة والسندات ومعاملات الاندماج والاستحواذ متفوقة على كل من البنوك الدولية والإقليمية.

وهذا يسلط الضوء على الأداء العالمي الاستثنائي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة طوال عام 2023، مما يؤكد مكانتها القيادية في مشهد التمويل الإسلامي ويؤكد اعتراف بلومبيرج أن المؤسسة لاعب رئيس في تسهيل تنمية التجارة باعتبارها المزود البارز للحلول التجارية وقدرتها على جذب الاستثمارات من مجموعة واسعة من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل «تفخر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحصولها على المركز الأول في جدول بلومبيرج للتمويل الإسلامي المشترك 2023 ، ممتنون للغاية لشركائنا على ثقتهم في الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قيادة العديد من صفقات التمويل المشترك».

وأضاف «تعد تصنيفات بلومبيرج شهادة على الالتزام والعمل الجاد لفريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تعزيز تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم».