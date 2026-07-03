تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 03-07-2026

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) بعض المكاسب المحدودة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 72.00$، لتأتي تلك المكاسب كوسيلة يحاول السعر من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف هذا التشبع البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.