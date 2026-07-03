سعر الذهب يتأثر بتركيبة فنية إيجابية - توقعات اليوم – 03-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب مكاسبه السابقة، مع سعي الزوج لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مساره التصحيحي الصاعد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما قد يمنح الزوج فرصة لإعادة بناء الزخم، وفي المقابل لا تزال النظرة الفنية إيجابية، مع استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم الدعم الديناميكي ويعزز فرص استئناف المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.