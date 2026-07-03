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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-03 12:15 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يهدد بارتدادات تصحيحية قريبة لجني الأرباح وإعادة ترتيب الأوراق قبل استئناف هذا المسار.