الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 12:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يهدد بارتدادات تصحيحية قريبة لجني الأرباح وإعادة ترتيب الأوراق قبل استئناف هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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