تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-07-2026

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يهدد بارتدادات تصحيحية قريبة لجني الأرباح وإعادة ترتيب الأوراق قبل استئناف هذا المسار.