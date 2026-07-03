الريبل يواصل التعافي قصير الأجل رغم تراجع طلب المستثمرين الأفراد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا خلال تعاملات الخميس، مع استمرار موجة الشراء قبل عطلة عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، إلى جانب تفاؤل الأسواق بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بما قد يعزز صادرات الحبوب الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لفول الصويا بما يتراوح بين 5 و6.5 سنتات في التعاملات الصباحية، بعدما سجلت في جلسة الأربعاء مكاسب تراوحت بين 3 و9.5 سنتات في معظم العقود، بقيادة العقود الأقرب استحقاقًا.

وأظهرت بيانات الفائدة المفتوحة زيادة قدرها 11,141 عقدًا، وهو ما يشير إلى دخول عمليات شراء جديدة إلى السوق.

كما تم تسليم 30 عقدًا مقابل عقود فول الصويا لشهر يوليو خلال الليل.

وارتفع متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا، وفقًا لمؤشر كوموديتي فيو، بمقدار 15.25 سنتًا ليصل إلى 10.85 دولار للبوشل.

واستقرت عقود كسب فول الصويا أو ارتفعت بما يصل إلى 1.90 دولار، بينما تباين أداء عقود زيت فول الصويا بين ارتفاع بلغ 28 نقطة وتراجع وصل إلى 24 نقطة.

ولم تُسجل أي عمليات تسليم جديدة لعقود كسب فول الصويا لشهر يوليو، في حين جرى تسليم 169 عقدًا إضافيًا من عقود زيت فول الصويا.

ومن المقرر أن تتوقف الأسواق الأميركية يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال، على أن تستأنف التداولات بصورة طبيعية مساء الأحد.

الأسواق تترقب بيانات الصادرات وتطورات المحادثات الأميركية الصينية

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الزراعة الأميركية تقريرها الأسبوعي لمبيعات التصدير، بينما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون تسجيل مبيعات من فول الصويا لموسم 2025-2026 تتراوح بين 300 ألف و650 ألف طن متري خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.

كما تشير التوقعات إلى أن مبيعات المحصول الجديد ستتراوح بين 350 ألفًا و900 ألف طن متري.

وبالنسبة لكسب فول الصويا، يُتوقع أن تتراوح المبيعات بين 100 ألف و500 ألف طن متري، بينما يُرجح أن تتراوح مبيعات زيت فول الصويا بين صفر و13 ألف طن متري.

وفي بورصة شيكاغو، استقرت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا مع تقييم المستثمرين للمؤشرات التي تفيد بإمكانية قيام الصين بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام بكين لاستئناف شراء كميات أكبر من فول الصويا الأميركي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض الرسوم الجمركية عقب أحدث جولة من المفاوضات، وهو ما قد يجعل فول الصويا الأميركي أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالإمدادات البرازيلية إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

واستقرت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم نوفمبر عند 11.49 دولارًا للبوشل بحلول الساعة 8:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ورغم ذلك، ظل المتعاملون حذرين بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الأميركي الصيني، وعدم تأكيد بكين حتى الآن التزامها بالإعلان الذي أصدره البيت الأبيض في مايو بشأن استيراد منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك فول الصويا.