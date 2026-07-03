شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يحقق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي مع الإغلاق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى مؤشر ناسداك المركب تعاملات الخميس على انخفاض، متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، في حين ساهمت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع في تهدئة المخاوف من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع، محققًا مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ أكتوبر 2024.

وتتوقف الأسواق الأميركية عن التداول يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال الأميركي.

ضغوط على أسهم الرقائق وتراجع «تسلا» رغم نتائج التسليم القوية

واصل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) خسائره للجلسة الثانية على التوالي، فيما كان قطاع التكنولوجيا من بين أكبر القطاعات تراجعًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال بروس زارو، العضو المنتدب في شركة غرانيت ويلث مانجمنت بمدينة بليموث في ولاية ماساتشوستس، إن المستثمرين على الأرجح يتجهون إلى جني الأرباح في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد المكاسب القوية التي حققتها منذ بداية العام.

وأضاف: "يمكن إرجاع معظم ما يحدث إلى عمليات التصحيح في أسهم شركات الرقائق."

كما تراجع سهم تسلا بشكل حاد، رغم إعلان الشركة عن تسليمات للربع الثاني جاءت أعلى من توقعات السوق، وذلك بعدما كان السهم قد سجل مكاسب قوية خلال الأسبوع ترقبًا لهذه النتائج.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.53 نقطة، أو 0.06%، ليغلق عند 7,478.66 نقطة.

وانخفض ناسداك المركب بمقدار 226.28 نقطة، أو 0.87%، إلى 25,813.75 نقطة، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بمقدار 560 نقطة، أو 1.10%، ليصل إلى 52,865.24 نقطة.

بيانات الوظائف تقلص توقعات رفع الفائدة

أظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 57 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو مستوى يقل كثيرًا عن توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة.

في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 4.2%، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 4.3%.

وجاء التقرير بعد سلسلة من بيانات التوظيف القوية خلال الأشهر الماضية، ما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفضت توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 55%، مقارنة مع 64.1% قبل صدور التقرير.

وقال آدم سارهان، الرئيس التنفيذي لشركة 50 بارك إنفستمنتس في نيويورك، إن تقرير الوظائف "لا يعني انتهاء المخاوف المتعلقة بالتضخم، لكنه يخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير."

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن التضخم، خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

إلا أن أسعار النفط تراجعت الخميس بعدما أعلنت قطر، التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي تحركات الأسهم، تراجع أيضًا سهم بندينغ سبونز، وذلك بعد يوم واحد من ارتفاع سهم الشركة المالكة لمنصة فيميو بنحو 40% في أولى جلسات تداوله في بورصة ناسداك.