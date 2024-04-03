أبرزهم صلاح.. 5 مرشحين فوق السن أمام ميكالي لأولمبياد باريس 2024

حصر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة الأسماء المرشحة من اللاعبين فوق السن لاختيار ثلاثة منهم للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة.

وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي بقيادة ميكالي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد احتلال وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

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ويحق لكل منتخب أوليمبي تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد القادمة، وذلك وفق لوائح الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لإثراء المنافسة في تلك البطولة.

واستقر ميكالي على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خاصة في ظل موافقة اللاعب على المشاركة في الأولمبياد القادمة.

ويوجد أربعة لاعبين آخرين سيختار من بينهم ميكالي اثنين فقط، وهم محمد عبد المنعم مدافع الاهلي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الاهلي حال تعافيه من الإصابة قبل الأولمبياد القادمة.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، ووصيف بطل كأس آسيا