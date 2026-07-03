سعر اليورو مقابل الدولار يلتقط أنفاسه استعداداً لاستئناف الصعود – توقعات اليوم – 03-07-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,100$، تلك المقاومة التي تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، في إشارة واضحة على عزم السعر مواصلة هذا المسار التصحيحي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما حال دون انخفاض السعر في الفترة الأخيرة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.