شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 3% خلال ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المواد الكيميائية

ارتفاع على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2022م، وهو أعلى مما كان عليه في نوفمبر 2023م إذ بلغت 2.4%.وعزا تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، الارتفاع في أسعار الجملة، بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%.سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 6.1%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%.ووفقا للتقرير، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.4%، ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%، وأسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2%.من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضا بنسبة 0.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8%.في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر ديسمبر 2023م مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وذلك لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.8%، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1%.وسجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.2%وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1 %.من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.2%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.ولم تسجل أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.