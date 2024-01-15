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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 3% خلال ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2022م، وهو أعلى مما كان عليه في نوفمبر 2023م إذ بلغت 2.4%.
وعزا تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، الارتفاع في أسعار الجملة، بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%.
ووفقا للتقرير، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.4%، ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%، وأسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2%.
من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضا بنسبة 0.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8%.
في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
وسجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.2%
وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1 %.
من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.2%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.
ولم تسجل أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.
وعزا تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، الارتفاع في أسعار الجملة، بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%.
أسعار المواد الكيميائيةسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 6.1%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%.
ووفقا للتقرير، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.4%، ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%، وأسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2%.
من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضا بنسبة 0.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8%.
في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
ارتفاع على أساس شهريارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر ديسمبر 2023م مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وذلك لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.8%، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1%.
وسجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.2%
وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1 %.
من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.2%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.
ولم تسجل أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.