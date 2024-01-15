شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدجاج المجمد و«الفيليه» في السعودية خلال شهر #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

سعر الفيليه

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سعر السمك

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن انخفاض سعر الدجاج المجمد المحلي، وفيليه الصدور الطازج، وأفخاذ الدجاج في السعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الدجاج الطازج المحلي، والمجمد المستورد، في حين انخفضت أسعار الأسماك.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة أن سعر الدجاج المجمد المحلي (900 جم) انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلا 19.02 ريال، بينما انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي.أفادت بأن سعر فيليه صدور الدجاج سجل في شهر ديسمبر 2023، نحو، 21.28 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي.وأشارت إلى أن سعر أفخاذ الدجاج الطازج بلغت في شهر ديسمبر الماضي، 10.23 ريال، منخفضا بنسبة 0.8%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وسجل سعر الدجاج الطازج المحلي (900 جم) 17.94 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 2.3% على أساس سنوي.وبلغ سعر الدجاج المجمد المستورد، 18.72 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.5%، بينما تراجع بنسبة 2% على أساس سنوي.وسجلت أسعار السمك وطعام البحر انخفاضا في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، إذ سجل سعر الكنعد الطازج (1 كجم) 63.77 ريال، منخفضا بنسبة 2.6%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي.وانخفض سعر الهامور الطازج بنسبة 3.1%، و0.7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، في ديسمبر الماضي، مسجلا 53.2 ريال للكيلو جرام.وبلغ سعر الروبيان الطازج المقشر في شهر ديسمبر الماضي نحو 76.83 ريال، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي.