100 ألف أسرة تستفيد من برنامج سكني خلال 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت أكثر من 100 ألف أسرة من برنامج سكني، فيما تمكنت 98 ألف أسرة من السكن في مسكنها الأول خلال 2023.

وأوضح برنامج سكني أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال 2023 بلغ 101,230 أسرة سعودية، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية عدة وحلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأفاد «سكني» في بيان أمس، أن عدد الأسر المستفيدة خلال ديسمبر الماضي بلغ 9,970 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 7,806 أسر سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها «سكني» للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة وعدة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدا من «سكني» على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويتيح «سكني» خدمات عدة عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على منصة «X»، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتس اب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق «سكني» من خلال الرابط https://sakani.sa مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و»السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا، كما يمكن الاستفادة من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

المستفيدون من برنامج سكني:

خلال 2023:

101,230 أسرة استفادت من المنتجات.

98,475 أسرة سكنت مسكنها الأول.

9,970 أسرة استفادت من المنتجات.

7,806 أسر سكنت مسكنها الأول.

خلال ديسمبر 2023