شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس 38 سنتا أو نحو 0.5 بالمئة إلى 72.30 دولار. أسعار النفط اليوم وأدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وابتعد العديد من ملاك الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة أسعار النفط اليوم وذكر تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية إن إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تزايد حركة الهبوط إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا.

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير.