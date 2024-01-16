شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات أوروبا تنخفض مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونجلي بفضل بيانات متفائلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخرا لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 25 % لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في مارس، بانخفاض عن أكثر من 30 % في الأسبوع السابق.

ومن بين الأسهم الرئيسية المحركة للأسهم، قفز سهم ليندت آند سبرونجلي 4.2 % بعد أن قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية إن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات.