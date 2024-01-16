“أمانة جازان” تعلن عن طرح فرصة استثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة جازان

الخليج 365_جازان

أعلنت أمانة منطقة جازان عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في مشروع “جازان بارك” بمدينة جيزان على مساحة 894.172.84 متراً مربعاً.

وأوضحت أن المشروع يتضمن على “متنزه متكامل، ومرافق عامة، ومناطق خضراء مفتوحة، ومناطق ألعاب ترفيهية مفتوحة، ومضمار للمشي، ومضمار للدراجات الهوائية، ومباني إدارية، ومناطق جلسات متعددة الاستخدام”.

ويهدف المشروع إلى استغلال المساحة المتاحة لتوفير مناطق ترفيهية مفتوحة وإيجاد عناصر تكاملية مع البيئة المحلية “مشروع بيئي”، وذلك لتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع.

ووجهت الأمانة الراغبين في المنافسة على الفرصة الاستثمارية للاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa.