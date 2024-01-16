شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب الأسهم والأسواق العالمية خلال أسبوع حافل بالبيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعيش أسواق السلع والأسهم العالمية في حالة تأهب على نطاق واسع اليوم الثلاثاء في انتظار صدور مجموعة من البيانات الهامة في الولايات المتحدة والصين وحول العالم، وذلك بعد إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة أمس الاثنين، بينما انخفضت الأسهم الصينية قليلا بعدما أثار البنك المركزي في البلاد قلق المستثمرين بتخطي خفض متوقع في أسعار الفائدة،

وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI بشكل طفيف في التعاملات الأوروبية كذلك بنسبة 0.35٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 20٪ في عام 2023، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

التعاملات الصينية

انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019 لكنه أنهى التداول منخفضًا بنسبة 0.1٪ حيث استوعب المستثمرون قرار البنك المركزي بترك سعر الفائدة متوسط الأجل دون تغيير يوم الاثنين، متحديًا توقعات الخفض.

أسبوع حافل

على الرغم من البداية الهادئة يوم الاثنين، يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بصدور بيانات عن النمو الصيني في الربع الرابع والتضخم في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء.

الأسهم الأوروبية

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إذ أدى ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو إلى تراجع جاذبية الأسهم. وانخفض مؤشر إف تي إس إي 100 البريطاني بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنحو 165 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بنسبة 80% في مارس.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

قال فرانشيسكو بيسول محلل أسواق العملات في "آي إن جي": "أظهر النصف الأول من شهر يناير اختلالًا بين توقعات أسعار الفائدة والبيانات في الولايات المتحدة".

وأضاف "أهم نقطتين للبيانات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هما أرقام العمالة وتضخم مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت كلتهما أكثر من المتوقع".

وتابع بيسول :إن "وجود تصريحات واحدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تكون ضرورية لكبح بعض الرهانات الكبيرة على خفض أسعار الفائدة".

مؤشر "ستاندرد آند بورز"

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% متأثرة بإغلاق الأسواق الأمريكية أمس بمناسبة ذكرى مارتن لوثر كينج جونيور ما يعني إغلاق التداول على سندات الخزانة.

ختاماً، أظهرت الأسواق رد فعل محدود على فوز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان وهي النتيجة التي أثارت استياء بكين.

أسعار النفط والعملات

تلقت أسعار النفط الدعم من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر حيث انخفض سعر خام برنت واحدا بالمائة في أحدث التعاملات إلى 77.54 دولارا للبرميل، منخفضا من أعلى مستوى في أسبوعين والبالغ 80.75 دولارا الذي سجله يوم الجمعة. وتم تداول اليورو عند 1.095 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند حوالي 102.5.