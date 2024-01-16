شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 6 فئات من الحديد في السعودية خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحديد في السعودية

سعر الأسلاك الكهربائية

سعر الخشب في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار غالبية فئات الحديد في السوق السعودي، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر فئة وحيدة، فيما تباينت أسعار الكيابل الكهربائية والأخشاب.وذكرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) سجل 3974.69 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 7.5% على أساس سنوي.أشارت النشرة إلى أن سعر حديد التسليح (8 مم) سجل 2769.66 ريال للطن، منخفضا بنسبة 1.01، و14.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما انخفض سعر حديد التسليح (10 مم) بنسبة 0.8% على أساس شهري، و15% على أساس سنوي.وسجل سعر حديد التسليح (12 مم) 2669.49 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و14.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر حديد التسليح (14 مم) 2665.16 ريال، منخفضا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و14.2% على أساس سنوي.وبحسب النشرة فإن سعر حديد التسليح (16 مم) سجل 2671.89 ريال، منخفضا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و13.9% على أساس سنوي، بينما سجل سعر حديد التسليح (18 مم) 2676.5 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.8%، و13.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وانخفض سعر كيابل ربط الحديد الصيني (10 كجم) بنسبة 1.8% على أساس شهري، و17.6% على أساس سنوي، مسجلا 51.69 ريال.وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) 1.06 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 2.8% على أساس شهري، و1.9% على أساس سنوي، فيما انخفض سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) بنسبة 1.9%، و2.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 1.57 ريال للمتر المكعب.وأفادت النشرة بأن سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) بلغ 2.47 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري وسنوي.واستقر سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) عند 20.54 ريال على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في حين بلغ سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) 44.23 ريال، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع 1.8% على أساس سنوي.وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 57.87 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 0.03% على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي، بينما بلغ سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) 81.23 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1%، و1.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 116.31 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الكيابل (95 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مسجلا 159.32 ريال.ونوهت النشرة بأن سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بلغ 200.15 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، في حين سجل سعر الكيابل الكهربائية (300 مم) 498.63 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6%، و1.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وبلغ سعر الخشب التشيلي 1521.59 ريال، منخفضا بنسبة 1.4% على أساس شهري، و10% على أساس سنوي، في حين ارتفع الخشب الروماني بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفض بنسبة 11.9% على أساس سنوي، مسجلا 1404.4 ريال للمتر المكعب.وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي 5915.16 ريال، منخفضا بنسبة 1.6%، و3.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما ارتفع الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وانخفض بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مسجلا 3186.43 ريال للمتر المكعب.