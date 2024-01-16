بـ8.825 مليار ريال.. "إدارة الدين" يقفل طرح يناير لبرنامج صكوك المملكة

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.825 مليار ريال سعودي.https://t.co/nkRCVV4Nkf pic.twitter.com/ZMYIAERR9C— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC)

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.825 مليار ريال سعودي.https://t.co/nkRCVV4Nkf pic.twitter.com/ZMYIAERR9C — المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) January 16, 2024