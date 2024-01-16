شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8.825 مليار ريال.. "إدارة الدين" يقفل طرح يناير لبرنامج صكوك المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).
وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.825 مليار ريال سعودي.https://t.co/nkRCVV4Nkf pic.twitter.com/ZMYIAERR9C— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC)
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.825 مليار ريال سعودي.https://t.co/nkRCVV4Nkf pic.twitter.com/ZMYIAERR9C— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) January 16, 2024
صكوك المملكةبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وستة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.