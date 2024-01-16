شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

سعر الفائدة

الدمام - شريف احمد - اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة التداول اليوم الثلاثاء، على انخفاض متأثرة بكبح المستثمرين توقعاتهم بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.في حين تراجع سهم دار الأزياء الألمانية (هوجو بوس) بعدما جاءت أرباح التشغيل مخالفة للتوقعات في الربع الرابع.أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد تراجع 0.8 بالمئة خلال اليوم ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر.وسجلت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة الأوروبية أداء متقلبا في ظل إبقاء صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي حالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.ويرى متعاملون أن هناك فرصة تقارب 24 بالمئة لإقرار أول خفض لسعر الفائدة في مارس بانخفاض عن أكثر من 30 بالمئة في الأسبوع الماضي.وانخفضت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة 1.1 بالمئة، في حين خسرت أسهم المرافق التي غالبا ما تكون بديلا للسندات 1.2 بالمئة.ومددت أسهم البنوك خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بانخفاض 1.1 بالمئة.وهوى سهم هوجو بوس 9.7 بالمئة إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعدما خالفت دار الأزياء التوقعات للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في الربع الرابع في نتائجها الأولية.وقفز سهم شركة ليندت السويسرية 6.6 بالمئة بعدما أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة أن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات.