شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار وسط استقرار النفط والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن الفترة الحالية شهدت تقلبات ملحوظة في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، فيما استقرت أسعار النفط، وتراجع الذهب بنحو 1%، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.وبحسب التقرير، تأثرت البورصات العالمية بتغييرات في أسعار النفط والذهب، في حين شهدت أسهم الشركات تذبذبا بفعل تقلبات السوق، وتباينت الأسهم بين الارتفاع والانخفاض في عدة قطاعات.وقال التقرير: إن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 1.3% إلى 2027.26 دولار للأوقية، فيما استقرت أسعار النفط عالميا، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً (أي ما يعادل 0.4 ٪) ليصل إلى 72.40 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام برنت 14 سنتاً (أي ما يعادل 0.2 ٪) ليصل إلى 78.29 دولاراً للبرميل.تراجع مؤشر داو جونز 231.86 نقطة (ما يعادل 0.62 ٪) إلى 37,361.12 نقطة، فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنسبة 0.37% إلى 4,765.98 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.19% إلى 14,944.35 نقطة.تراجعت أسهم "بوينغ" بنسبة 7.9% بعد أن خفض بنك "ويلز فارجو" تقييمه للشركة نتيجة المشاكل المستمرة مع طراز "737 ماكس 9". وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم إيه إم دي بنسبة 8.3٪ بعد تصريحات المحللين المتفائلة حول الطلب على أشباه الموصلات.وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق، التي تحاول منافسة إنفيديا في سباق الذكاء الاصطناعي، إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها في 30 يناير.وأصدرت العديد من البنوك الكبرى تقارير أرباحها صباح الثلاثاء. سجل بنك جولدمان ساكس إيرادات وأرباحاً أفضل من المتوقع، في حين سجل بنك مورغان ستانلي إيرادات تجاوزت التوقعات في الربع الرابع من عام 2023.وارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسهم مورغان ستانلي بأكثر من 4%، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 11 نقطة أساس ليصل إلى 4064٪ بعد تصريح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البنك المركزي قد يخفف السياسة النقدية بوتيرة أبطأ من توقعات وول ستريت.وقال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي: لا تزال هناك إمكانية لعدم خفض أسعار الفائدة في عام 2024وقال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عندما سؤاله عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في أبريل 2024: "أخشى أن الأسواق ستصاب بخيبة أمل شديدة".وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال: "يمكنني تصور أن الأسواق تتحدث عن تخفيض أسعار الفائدة، لأننا في البنك المركزي الأوروبي لم نناقش ذلك. كما أن البيانات الأخيرة غير واضحة، لذلك لا يمكن توقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال شهر واحد مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من المؤشرات حول موعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.وبحسب التقرير الصادر عن "سي بي تي ماركتس"، صعد مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 1,230.38 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال شهر واحد.ووفقاً للمتداولين، فإن الزيادة في سعر الدولار الأمريكي مدعومة بشكل أساسي من عوائد السندات الأمريكية. ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية بكافة فئاتها في 16 يناير.