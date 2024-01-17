تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.71 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، وتأثر شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل ارتفاع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 77.71 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 71.79 دولارًا للبرميل.