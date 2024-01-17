الاقتصاد

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.71 دولارا للبرميل

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سارة السيد 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.71 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، وتأثر شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل ارتفاع الدولار.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 77.71 دولارًا للبرميل.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 71.79 دولارًا للبرميل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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