أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء واقترابه من 60 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء فوق 59 جنيها، مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر لموقع "مصراوي"، يرجع الزيادة الكبيرة في سعر الدولار في السوق السوداء إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.

وقال خبير مصرفي، لمصراوي، إن تراجع المعروض من الدولار في السوق السوداء بدرجة كبيرة أدى إلى زيادة المضاربات من كبار المتلاعبين والتجار، بما تسبب في وصوله إلى مستوى غير واقعي بعيدا عن قيمته الحقيقية التي يفترض أن يكون عليها مقابل الجنيه.

ويتداول سعر الدولار في البنوك والصرافات قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم في ظل عدم قدرة القطاع المصرفي على تدبير كافة الطلبات من الدولار للمستورين والشركات والأفراد، ليرتفع إلى رقم قياسي بما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي قرب 100%.