المركز الوطني

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- بواسطة أيمن الوشواش - لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليناير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليناير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال. وحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2029، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2039.

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