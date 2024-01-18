الاقتصاد

البنك السعودي الفرنسي: بدء طرح الصكوك المقومة بالدولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف البنك السعودي الفرنسي عن بدء طرح الصكوك المقومة بالدولار، خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج .
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الصكوك وشروطها سيحدد وفقا لظروف السوق.
وكان البنك قد عين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، وميريل لينش الدولية، وميزوهو إنترشانوال، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين لإدارة الإصدار.
ويحدد سعر طرح الصكوك حسب ظروف السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، بينما تقدر مدة الاستحقاق بـ5 سنوات.
وأفادت الشركة بأنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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