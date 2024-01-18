شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواجه ضغوطاً مع تقدم الدولار ورهانات أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يواجه الذهب مزيد من الضغوط الهبوطية في ظل تقدم الدولار الأمريكي، وتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.

جاء هذا التراجع أيضاً بعدما أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي عن بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر. وارتفعت مبيعات متاجر البيع بالتجزئة بشكل ملحوظ بنسبة 0.6% مقابل التوقعات البالغة 0.4% والقراءة السابقة بنسبة 0.3%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.4% مقابل التوقعات والقراءة السابقة البالغة 0.2%، وفق ما ذكر موقع إف إكس إس. أسعار الذهب العالمية مدد سعر الذهب خسائره إلى ما يقرب من 2017 دولارًا ومن المتوقع أن يتراجع أكثر نحو سعر 2000 دولار.

ويواصل سعر الذهب انخفاضه إلى ما دون مستوى 2020 فلم يعد الطلب على الذهب على المدى القريب صعوديًا حيث انخفض السعر في الولايات المتحدة إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا والذي يتداول حول 2,036 دولارًا. فيما تراجع سعر الذهب عالميًا ليسجل يوم الأربعاء 2025 للأونصة بعد أن سجل 2060 دولار قبل ذلك. أداء الدولار الأمريكي يخيم على الذهب من الآن فصاعدا، سوف يسترشد أداء الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسبائك ببيانات الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر وتوقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

كما أثرت الزيادة في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على سعر الذهب حيث قام مؤشر الدولار الأمريكي بتصحيح طفيف بعد أن سجل أعلى مستوى شهري جديد فوق 103.50. تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية قلل هذا من فرص خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس بشكل كبير.

انخفض المعدن النفيس بعد أن أثار التصريحات المتشددة من قبل عضو محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر شكوكًا حول خفض البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع مارس.

ويفضل صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول متحدية توقعات السوق وسط عدم الثقة في عودة التضخم نحو هدف 2% في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة.

أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر ديسمبر إلى أن المرحلة الأخيرة من ضغوط الأسعار المرتفعة تمثل تحديًا كبيرًا لواضعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي ويرجع ذلك على الأرجح إلى ظروف سوق العمل المستقرة وزخم الإنفاق الاستهلاكي.

يمكن أن يؤدي قرار خفض سعر الفائدة السريع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار الضغوط التضخمية وتثبيط تحقيق استقرار الأسعار. توقعات «جولدمان ساكس» وبعد تعليق والر، قال "جولدمان ساكس" إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق إلى حد ما أو قد يعلن عن خفض واحد كل ربع سنة اعتبارًا من أبريل.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الرهانات الداعمة لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس بشكل أكبر.

وفقًا لأداة "سي إم إي فيدواتش" يتوقع المراقبون فرصة بنسبة 58% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس انخفاض عن نسبة 70% السابقة. ويتوقع المستثمرون أن يظل الإنتاج الصناعي راكدًا بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر.