شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الروبل.. وبورصة موسكو تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل، بنهاية تداولات اليوم في بورصة موسكو بمقدار 10 كوبيكات ليصل إلى 89.05 روبلاً، مقارنة بقيمته عند إغلاق الجلسة السابقة.فقد انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 13 كوبيكاً ليبلغ 96.62 روبلاً، وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4.85 كوبيكات إلى 12.27 روبلاً.تراجع مؤشر بورصة موسكو بنهاية تداولات، اليوم، بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 3178.85 نقطة.وانخفض مؤشر RTS عند الإغلاق بنسبة 0.4 % ليبلغ 1124.98 نقطة، كما انخفضت أسعار معظم الأسهم القيادية في بورصة موسكو بنسبة 2.1 %.