شكرا لقرائتكم خبر عن الإقبال على الملاذات الآمنة يرفع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراع في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2019.12 دولار للأوقية (الأونصة) عند التسوية، بعد يوم من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2021.6 دولار.

خفض أسعار الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة الأمريكية عاجلًا ،إذا كانت هناك أدلة "مقنعة" في الأشهر المقبلة على أن التضخم يتراجع أسرع مما كان متوقعًا.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.



أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 904.74 دولار وارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 940.28 دولار.