لأول مرة في التاريخ.. سعر الذهب عيار 24 يصل لـ 4 آلاف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها بحلول تعاملات مساء الجمعة بالأسواق، لأول مرة في تاريخه.

وتأتي زيادة سعر الذهب في السوق المحلي بعد صعود الدولار في السوق الموازي إلى نحو 60 جنيها.

وبحسب ما نقل موقع "مصراوي" عن مراقبين، فقد تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد إلى 3570 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم، ليسجل مستوى قياسي جديد.

ومنذ منتصف تعاملات أمس وحتى اليوم، شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات عنيفة، بعد هدوء دام أكثر من شهر، ورغم تحركات بسيطة للسعر العالمي.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب إلى نحو 2027 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 3.4 دولار بنسبة 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.