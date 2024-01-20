شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 2.84 نقطة، ليصل إلى 7461.93 نقطة. الأسهم الأوروبية وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس الجمعة، مدعومة بمكاسب للأسهم المالية على الرغم من أن المؤشر الرئيسي يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن قلص المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بعد تصريحات من صناع السياسات.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.