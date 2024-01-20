شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% ليتداول عند 1.2690 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.25%، إلى 1.1653 يورو. سعر الدولار وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل، بنهاية تداولات أمس في بورصة موسكو بمقدار 10 كوبيكات ليصل إلى 89.05 روبلاً، مقارنة بقيمته عند إغلاق الجلسة السابقة.

وانخفض سعر صرف اليورو بمقدار 13 كوبيكاً ليبلغ 96.62 روبلاً، وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4.85 كوبيكات إلى 12.27 روبلاً.