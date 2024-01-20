شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| الذهب عيار 22 الأكثر طلبًا من الآسيويين و18 و21 للسعوديين والعرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سوق الذهب السعودي نموه خلال العام الحالي، حيث شهدت المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب الإقبال الكبير على الذهب في المناسبات، بالإضافة إلى كونه ملاذا آمنا للاستثمار. أبرز آراء التجار قال بائع الذهب جعفر محمد: "إن سوق الذهب السعودي هو ثان أكبر سوق في الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن المبيعات في العام الحالي كانت ممتازة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف: "أن بداية العام الحالي كانت أفضل من السنة الماضية، حيث كانت موفقة جداً"، معرباً عن تطلعاته إلى ”الأفضل“ في المستقبل.

من جهته قال بائع الذهب مرتضى بوجبارة: "إن أكثر المستهلكين لشراء الذهب هم السعوديون، وذلك لتجهيز الزواجات والهدايا".

إقبال المشترين على الفئات المختلفة وأضاف: "أن إقبال الزبائن على شراء الذهب يتنوع بين السعوديين والدول العربية والآسيويين، مشيراً إلى أن اهتمامات الزبائن للعيار تختلف، حيث يفضل الآسيويين عيار 22، أما عيار 18 و21 فيفضله السعوديين والدول العربية من الشام ومصر وغيره".

وأشار إلى أن السعوديين والدول العربية يفضلون الصناعات الإيطالية والسنغافورية، لتميز تصاميمها.

وتوقع بوجبارة أن يستمر النمو في سوق الذهب السعودي خلال العام الحالي، وذلك بسبب الإقبال الكبير على الذهب في المناسبات، بالإضافة إلى كونه ملاذا آمنا للاستثمار.