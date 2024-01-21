شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما»: تقديم ضمان بـ 17.7 مليون ريال لمشروع في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) الخميس الماضي، الموافقة على إصدار ضمان الشركة لمصلحة مصرف نتكسيس الجزائر من أجل تمكين المشروع المشترك من الحصول على تمويل مستمر قصير الأجل متوافق مع الشريعة بقيمة إجمالية 1.3 مليار دينار، (36.2 مليون ريال).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الغرض من التمويل البنكي دعم المصاريف التشغيلية قصيرة الأجل للمصنع.

ويخضع ضمان الشركة الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة إلى قوانين دولة الجزائر، ويتضمن مسؤولية الشركة في حدود حصتها في رأس مال المشروع المشترك.

وينحصر ضمانها في نطاق مبلغ 637 مليون دينار جزائري، أي ما يقارب 17.7 مليون ريال.