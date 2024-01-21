شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تستثمر 5 ملايين دولار في شركة للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن استثمار 5 ملايين دولار، في شركة (أنثروبك).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستثمار جزء من جولة تمويل السلسلة (D) بتقييم ما قبل النقد بقيمة 15 مليار دولار.

وأضافت أن تقديم المشورة بشأن الصفقة جاء من شركة Decisive Capital Management، جنيف، سويسرا.

وبحسب الشركة يعتبر الكثير من المحللين أن شركة Anthropic واحدة من الشركات الرائدة في مجال نموذج اللغة الكبير (LLM)، وتجسد الخبرة والابتكار في معالجة اللغات المتقدمة.

وتحظى الشركة بدعم كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل Menlo Ventures وGoogle وAmazon وSalesforce Ventures وغيرها.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.