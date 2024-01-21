صندوق التنمية السياحي الشريك الإستراتيجي لمنتدى مستقبل العقار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع صندوق التنمية السياحي عقداً لرعاية منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة والذي يقام برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والوزراء، وكبار الشخصيات، بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 – 24 يناير 2024م.

وتُعد مشاركة صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا استراتيجياً للمنتدى في سياق التزام الصندوق بدوره في دعم الاقتصاد وتعزيز القدرات البشرية بتمكين المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية وتوفير البيئة الملائمة للابتكار والاستثمارفي القطاع السياحي ضمن رحلة التحول 2030؛ لتكون المملكة هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبدالله الفاخري: “عند الحديث عن مستقبل العقار فإن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة، وفرصة واعدة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع العقاري، واستكشاف فرص الاستثمار التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية في المنطقة، مما ينعكس إيجاباً على التكامل بين القطاعين وتحقيق التطور المستدام”.

يُذكر أن منتدى مستقبل العقار منصة رائدة تهدف إلى مناقشة وتحليل تأثير العقارات على مختلف القطاعات، وتقديم أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وسيستعرض المنتدى في نسخته الثالثة عدداً من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، ويستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات من داخل وخارج المملكة من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري والمنظمات والجمعيات المتخصصة، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محلياً وعالمياً.