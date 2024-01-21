وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور حي حراء الثقافي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، مشروع ‫حي حراء الثقافي، ومعرض الوحي بمكة المكرمة.

وعبر معاليه عن سروره بما شاهده في المعرض، لما فيه من تجسيد رائع لقصة الوحي والبعثة النبوية الشريفة، كما تجول في أقسام معرض الوحي وتعرّف على محتوياته وعلى مكونات الحيّ الأخرى، مشيدًا بالصرح الحضاري وبالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما يقدمه من جهود في إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.