مجلس غرفة جازان يعقد اجتماعه الدوري الثالث عشرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - غرفة جازان

الخليج 365_جازان

عقد مجلس إدارة غرفة جازان، اجتماعه الدوري الثالث عشرة برئاسة رئيس المجلس المستشار أحمد أبو هادي.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة؛ لتفعيل دورها لتكون شريكًا مهمًا في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة بالأعمال الاقتصادية والمجتمعية، كما تم الاطلاع على التقرير الختامي لمنتدى جازان للاستثمار 2023، والاتفاق على موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2023 / 2024.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عددٍ من التوصيات لعددٍ من الموضوعات التي تم بحثها.