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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال السعودي العماني» يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ناقش منتدى الأعمال السعودي العُماني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع غرفة الرياض اليوم، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مستعرضا الفرص المتاحة بين المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان، وآفاق تفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل الرواس، إن هذا المنتدى يأتي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية, وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة خاصة.
وأضاف أن المنتدى يشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
وعبر محمد المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس الوفد السعودي، عن تطلعه الى أن تسهم الزيارة بتعزيز وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، والخروج بنتائج ملموسة تشكل خريطة طريق تُمكنا من تحقيق الاستغلال الامثل للفرص الواعدة في اقتصاد البلدين للنهوض بحجم التبادل التجاري، إلى مستويات ترضي طموحنا لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
كما تم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، فيما استعرض المنتدى من خلال عدد من أوراق العمل الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومقومات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار في الإسكان والقطاع العقاري، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل الرواس، إن هذا المنتدى يأتي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية, وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة خاصة.
وأضاف أن المنتدى يشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
وعبر محمد المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس الوفد السعودي، عن تطلعه الى أن تسهم الزيارة بتعزيز وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، والخروج بنتائج ملموسة تشكل خريطة طريق تُمكنا من تحقيق الاستغلال الامثل للفرص الواعدة في اقتصاد البلدين للنهوض بحجم التبادل التجاري، إلى مستويات ترضي طموحنا لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
كما تم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، فيما استعرض المنتدى من خلال عدد من أوراق العمل الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومقومات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار في الإسكان والقطاع العقاري، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.