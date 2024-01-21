شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات تجارية وحزمة مبادرات في الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.