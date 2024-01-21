بنك مصر يخفض حدود الـ"كريدت كارد" في الخارج والداخل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنك مصر، خفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر، بداية من 21 يناير 2024.

ولم يكتفي بنك مصر بخفض الحدود فقط ولكن تم تعديل احتساب الحدود من الدولار إلى ما يعادل الجنيه من أية عملة أخرى، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي الحدود القصوى الشهرية للسحب والمشتريات باستخدام 7 بطاقات الـ"كريدت كارد" خارج مصر في بنك مصر بعد خفضها في حال إبلاغ العميل البنك بسفره خارج مصر:

1-بطاقة كلاسيك

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

2-البطاقة الذهبية

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

3-بطاقة تيتانيوم

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 500 دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

4-البطاقة البلاتينية

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 22.5 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألف دولار.

حد السحب النقدي الشهري: ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

5-بطاقة وورلد

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 45 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألفين دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

6-بطاقة وورلد إيليت البلاتينية

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 90 ألف جنيه بدلا من 4 آلاف دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

٧٠بطاقة Visa Signature

حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 45 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألفين دولار.

حد السحب النقدي الشهري: تم تحديد الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

في حال عدم إبلاغ العميل البنك بسفره خارج مصر: خفض حد المشتريات إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه في حال عدم إبلاغ العميل البنك بالسفر بدلا من 250 دولار على كافة البطاقات باستثناء بطاقتي جولد وكلاسيك أتاح نفس حدودها العادية سواء أبلغ أو لم يبلغ البنك بسفره.

العمولة على كافة البطاقات: يخصم البنك 10% من إجمالي قيمة المعاملة في حال السحب أو المشتريات مقابل تدبير عملة من حسابه بـ الجنيه إلى أية عملة نقد أجنبي أخرى وفق الدولة المتواجد بها العميل.

ويضيف البنك عمولة 3% على إجمالي المعاملة في حال السحب النقدي مقابل استخدام ماكينة خارج مصر بالإضافة إلى 50 جنيها لكل سحبة.