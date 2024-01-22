شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية»: تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول بـ200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-07-09 الموافق 2024-01-21، مشيرة إلى أن مدة التمويل 360 يوما.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر، لافتة إلى أن الهدف من التمويل وتجديد وزيادة التسهيلات هو استخدامها في إصدار الضمانات والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل. الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العقارية السعودية عن تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول، بقيمة 200 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-07-09 الموافق 2024-01-21، مشيرة إلى أن مدة التمويل 360 يوما.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر، لافتة إلى أن الهدف من التمويل وتجديد وزيادة التسهيلات هو استخدامها في إصدار الضمانات والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.