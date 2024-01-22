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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الدولة للاقتصاد والمالية والشؤون الأوروبية في ألمانيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي وزير الدولة للاقتصاد والمالية والشؤون الأوروبية في ألمانيا، الدكتور يورج كوكيس، لمناقشة أبرز التطورات في الاقتصاد العالميوبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.