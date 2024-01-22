وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الدولة للاقتصاد والمالية والشؤون الأوروبية في ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي وزير الدولة للاقتصاد والمالية والشؤون الأوروبية في ألمانيا، الدكتور يورج كوكيس، لمناقشة أبرز التطورات في الاقتصاد العالميوبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.