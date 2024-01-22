شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المملكة ملتزمة بتعزيز اقتصادها التنافسي والمتنوع والان نبدء بالتفاصيل

أهمية قطاع التعدين

تحدثت في جلسة حوارية بمنتدى#دافوس الاقتصادي، حول السياسات الصناعية ودورها في تحقيق الأهداف، واستعرضت تجربة المملكة والإجراءات التي اتخذتها لإيجاد بيئة استثمارية عادلة بدءاً بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع الأتمتة، وتبني تقنيات التصنيع الحديثة، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية pic.twitter.com/Hy3yD6IwsG— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) تحدثت في جلسة حوارية بمنتدى #دافوس الاقتصادي، حول السياسات الصناعية ودورها في تحقيق الأهداف، واستعرضت تجربة المملكة والإجراءات التي اتخذتها لإيجاد بيئة استثمارية عادلة بدءاً بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع الأتمتة، وتبني تقنيات التصنيع الحديثة، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية pic.twitter.com/Hy3yD6IwsG — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) January 17, 2024

مشاركة السعودية في "دافوس"

رؤية المملكة 2030

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة ملتزمة بتعزيز اقتصادها التنافسي والمتنوع، مع التركيز على الطاقة المتجددة.وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال خلق قطاع تعدين آمن ومسؤول.ولفت إلى أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حاسمًا في تطوير سلاسل القيمة للمعادن المتكاملة في المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال وضع أنظمة واضحة وموثوقة، تحمي الشركات من المخاطر غير الضرورية وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة.وتناولت الجلسة الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع تعقيد سلاسل التوريد الحديثة.وكان هناك اتفاقا بالإجماع على الطبيعة الأساسية للتعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، مثل تطوير المعايير وتنمية القوى العاملة.جاء تصريحات "الخريف" خلال مشاركته في جلسة حوارية حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، التي أقيمت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.كما جاء ذلك في ختام مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024م.وخلالها سلط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في "رؤية المملكة 2030"، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.