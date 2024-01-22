شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المملكة ملتزمة بتعزيز اقتصادها التنافسي والمتنوع والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال خلق قطاع تعدين آمن ومسؤول.
أهمية قطاع التعدينولفت إلى أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حاسمًا في تطوير سلاسل القيمة للمعادن المتكاملة في المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال وضع أنظمة واضحة وموثوقة، تحمي الشركات من المخاطر غير الضرورية وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة.
وتناولت الجلسة الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع تعقيد سلاسل التوريد الحديثة.
تحدثت في جلسة حوارية بمنتدى#دافوس الاقتصادي، حول السياسات الصناعية ودورها في تحقيق الأهداف، واستعرضت تجربة المملكة والإجراءات التي اتخذتها لإيجاد بيئة استثمارية عادلة بدءاً بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع الأتمتة، وتبني تقنيات التصنيع الحديثة، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية pic.twitter.com/Hy3yD6IwsG— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef)
تحدثت في جلسة حوارية بمنتدى #دافوس الاقتصادي، حول السياسات الصناعية ودورها في تحقيق الأهداف، واستعرضت تجربة المملكة والإجراءات التي اتخذتها لإيجاد بيئة استثمارية عادلة بدءاً بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع الأتمتة، وتبني تقنيات التصنيع الحديثة، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية pic.twitter.com/Hy3yD6IwsG— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) January 17, 2024
مشاركة السعودية في "دافوس"وكان هناك اتفاقا بالإجماع على الطبيعة الأساسية للتعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، مثل تطوير المعايير وتنمية القوى العاملة.
جاء تصريحات "الخريف" خلال مشاركته في جلسة حوارية حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، التي أقيمت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
رؤية المملكة 2030كما جاء ذلك في ختام مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024م.
وخلالها سلط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في "رؤية المملكة 2030"، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.