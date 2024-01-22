شكرا لقرائتكم خبر مجلس غرفة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد اجتماعه الدوري الـ13 برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار أحمد أبو هادي.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة؛ لتفعيل دورها لتكون شريكا مهما في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة بالأعمال الاقتصادية والمجتمعية.

كما تم الاطلاع على التقرير الختامي لمنتدى جازان للاستثمار 2023، والاتفاق على موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2023/ 2024.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدد من التوصيات لعدد من الموضوعات التي تم بحثها.