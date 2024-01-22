الاقتصاد

مجلس غرفة جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - عقد اجتماعه الدوري الـ13 برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار أحمد أبو هادي.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة؛ لتفعيل دورها لتكون شريكا مهما في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة بالأعمال الاقتصادية والمجتمعية.

كما تم الاطلاع على التقرير الختامي لمنتدى جازان للاستثمار 2023، والاتفاق على موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2023/ 2024.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدد من التوصيات لعدد من الموضوعات التي تم بحثها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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