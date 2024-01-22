مجلس غرفة جازان

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وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة؛ لتفعيل دورها لتكون شريكا مهما في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة بالأعمال الاقتصادية والمجتمعية.
كما تم الاطلاع على التقرير الختامي لمنتدى جازان للاستثمار 2023، والاتفاق على موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2023/ 2024.
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدد من التوصيات لعدد من الموضوعات التي تم بحثها.
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