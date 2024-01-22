شكرا لقرائتكم خبر لجنة الخبراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، عقدت اجتماعها الـ15 أمس، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة مصر.

ومثل المملكة في الاجتماع مستشار القضايا الدولية والتحكيم بوزارة التجارة الدكتور أحمد المقحم.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن اللجنة ستعمل على مدى 3 أيام على تحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 19/2/1997، وذلك تماشيا مع المادة الـ13 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأفاد بأن الاجتماع يتناول بندا وحيدا يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة، لافتا إلى أنه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف في اجتماعات سابقة، وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، وإعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقا للحاجة إليها.