برنامج كفالة

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وتمنح الجائزة للكيانات المؤسسية التي تعمل بشكل متصل على تطوير منتجاتها وخدماتها، ورفع معايير المنافسة في تقديم الحلول لرواد ورائدات الأعمال، وبما يخدم مجتمع الأعمال العالمي، حيث تسلّمها الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» همام هاشم.
وتأتي الجائزة امتدادا لجهود «كفالة» المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
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