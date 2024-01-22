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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ناقش مع أمانة العاصمة المقدسة تطوير خدمات إدارة المشاريع بالأمانة، بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة في الهيئة.

وأوضحت الأمانة أن اللقاء يأتي استمرارا للتعاون المشترك بين الأمانة والهيئة، وتناول استكمال مناقشة آليات إدارة أصول النقل والبنية التحتية، وتقييم مستوى ركائز إدارة الأصول والمرافق وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين الأمانة والهيئة لتحقيق برامج كفاءة الإنفاق.

وبينت أنه تم الاطلاع على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية، والوقوف الميداني على الآليات التابعة لإدارة أصول النقل والبنية التحتية، إلى جانب التعرف على تجربة الأمانة في تعزيز برامج كفاءة الإنفاق، وتنفيذها وفق الآليات المتبعة والمبادرات القائمة، وأبرز الإنجازات والإسهامات التي قامت بها في مجال تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، إضافة إلى أولويات ومتطلبات المرحلة القادمة المرجو أن تسهم في كفاءة الإنفاق والتكاليف التشغيلية ودعم برامجها العملية والتوعوية.