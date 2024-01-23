سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، الموافق 23-1-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.